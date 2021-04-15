Депутат: Гуманизация уголовного законодательства только увеличила преступность

Кодексы (Уголовный, Уголовно-процессуальный, Кодекс о проступках. — Прим. 24.kg), принятые в 2019 году, надо отменить и вернуться к редакции этих документов от 1994 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Зарылбек Рысалиев.

По его словам, новые кодексы стали причиной роста преступности в стране.

«Во-первых, Единый реестр проступков и преступлений не оправдал себя, второе — следователи загружены, у каждого по 500-600 дел, третье — так называемое сотрудничество со следствием. Оно играет на руку некоторым следователям. Нам говорили, что кодексы приняты в целях гуманизации. Предлагаю вернуться к кодексам 1994 года. Наши соседи живут по старым кодексам, мы все время что-то меняем», — сказал он.

Зарылбек Рысалиев также предлагает открыть еще одно РОВД в Бишкеке и увеличить штат МВД.

«Число жителей Бишкека растет, но до сих пор все те же четыре РОВД работают. Когда откроем еще одно? Оно необходимо уже. Кроме того, для обеспечения общественной безопасности у нас всегда работают несколько милиционеров. Если на митинг выйдут 5 тысяч человек или 10 тысяч, обеспечивать порядок отправляют 2,5 тысячи сотрудников милиции. В Китае или Турции, например, в два-три раза больше полицейских выводят. Наших милиционеров бьют, бросают в них камни. Пора уже увеличить штат», — сказал Зарылбек Рысалиев.