Основатель фонда «Кочмондор» Улан Усеин объяснил 24.kg, почему власти боятся движения якобы агрессивно настроенных патриотов страны.

По его словам, на последней акции, когда так называемые хранители традиционных и культурных ценностей требовали запретить феминале современного искусства, членов «Кырк чоро» не было.

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«Это были агрессивно настроенные молодые люди, так называемые нацпатриоты, которые никакого отношения к «Кырк чоро» не имеют. Они так себя называют из-за раскрученности бренда. Им кажется, что они защищают традиции и культуру кыргызов, а на самом деле хотят, чтобы мы вернулись в средневековье», — отметил Улан Усеин.

Он добавил, что в кыргызоязычном сегменте интернета развернулись настоящие баталии между последователями свободного абстракционизма и авангарда в искусстве и теми, кто считает такие явления позором и требуют запретить.

«Вот вы говорите, что министр культуры Азамат Жаманкулов на стороне нацпатриотов. Он не то чтобы их поддерживал, он просто боится. Они и почувствовали свою безнаказанность и поэтому бесчинствуют», — сказал Улан Усеин.

Пришло время властям открыто заявить о своей позиции и прекратить этот дурацкий и глупый спор: кто любит Кыргызстан больше, кто накта кыргыз, а кто нет. Улан Усеин

Он подчеркнул: уважать традиции нужно и важно, но заходить за рамки, громить выставки, размахивать камчой — это уже насилие. Улан Усеин напомнил — агрессия и нетерпимость никогда не были отличительными национальными чертами кыргызов, они всегда славились толерантностью, миролюбием и гостеприимством.

Отметим, с 27 ноября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Мероприятие привлекло внимание общественности из-за разразившегося скандала с обнаженной моделью. Это был перформанс о защищенности прав секс-работниц в исполнении датской художницы Джули Савери, также нижнее белье с надписями о правах на аборт.

Представители «Кырк чоро» и несколько гражданских активистов вышли на акцию протеста. Директор музея Мира Джангарачева была поспешно освобождена от должности. Шесть экспонатов убрали.

А накануне прошла акция «Известный маршрут», организованная гражданскими активистами против первой феминале современного искусства.