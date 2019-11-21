Кыргызстан впервые избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2019-2023 годы. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, решение приняли накануне на Генеральной конференции организации в Париже.

В ведомстве отметили, что Кыргызстан по результатам голосования занял второе место среди государств Азиатско-Тихоокеанского региона, выдвигавших кандидатуры в Исполнительный совет ЮНЕСКО. За КР отдали голоса 157 стран из 180.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами образования, науки и культуры. Исполнительный совет является руководящим органом организации, состоит из 58 государств, избираемых сроком на четыре года.

Кыргызстан стал членом ЮНЕСКО в 1992 году.