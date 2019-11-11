Из-за брата президента. Член СДПК подает в суд на Генпрокуратуру

Член политсовета СДПК Темирлан Султанбеков намерен подать в суд на Генпрокуратуру и аппарат президента. Об этом он написал на своей странице в Facеbook.

По его словам, 21 октября он направил заявление в ГП КР о привлечении к уголовной ответственности экс-спикера парламента, родного брата Сооронбая Жээнбекова, Асылбека Жээнбекова. Темирлан Султанбеков считает, что нардеп нарушил закон.

В 2013 году парламент под руководством Асылбека Жээнбекова ратифицировал соглашение по модернизации ТЭЦ. «Таким образом, все дальнейшие действия представителей исполнительных органов власти велись на основании вышеуказанного закона. Они не должны были быть обвиняемыми, так как руководствовались только положениями документа, принятого Жогорку Кенешем, или до тех пор, пока действие вышеуказанного закона не прекращено на территории КР», — отметил Темирлан Султанбеков.

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Сейчас заявитель возмущен, что на его обращение не последовало реакции. «Я завтра проведу встречу с адвокатами и юристами. В случае, если адвокаты и юристы подтвердят мои догадки, что Генпрокуратура и аппарат президента нарушают процедуру работы с обращениями и заявлениями граждан КР, то немедленно подам в суд на Генеральную прокуратуру и аппарат президента за нарушение законодательства страны», — пишет Темирлан Султанбеков.

22 октября заявление Султанбекова направили в Военную прокуратуру для рассмотрения в рамках расследуемого досудебного производства по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Началась досудебная проверка.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.