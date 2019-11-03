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Общество

Поддержки, прыжки, выбросы. С чем еще в Бишкек приехал Московский театр на льду

«Лебединое озеро» — один из самых знаменитых балетов в истории искусства. Его премьера состоялась в 1877 году на сцене московского Большого театра. Тогда он провалился.

За более чем вековую историю множество хореографов брались за это произведение о вечной и прекрасной любви, предательстве, добре и зле. Танцоры с мировым именем гордились тем, что им выпала такая удача исполнить партию в этом спектакле.

В Бишкек свою версию «Лебединого озера» привезли артисты московского театра на льду Color Ice.

В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной девушке Одетте, превращенной в белого лебедя. Только бескорыстная любовь и верность могут снять с нее чары. Романтический юноша принц Зигфрид попадает на волшебное озеро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбляется и дает клятву верности. Но на пути воплощения мечты принца стоит Злой гений.

Главные партии исполняют чемпионы и призеры чемпионатов России и Европы Кристина Астахова, Андрей Депутат, Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов.

Больше всего в фигурном катании мы любим показательные выступления. Когда спортсмены уже не борются за медали и честь страны, а танцуют в свое удовольствие. Здесь уже не важны сложность прыжков и синхронность выполнения элементов и можно немного не попасть в музыку.

Балет на льду — это как показательные выступления. Однако артисты знают, что зрители хотят увидеть прыжки, выбросы, сложные поддержки, вращения, синхронное катание. И они их показали на льду Городского катка, получая после каждого эффектного элемента бурные аплодисменты.

Костюмы фигуристов также оставили отличное  впечатление.

Если пойдете на сегодняшнее выступление, оденьтесь теплее, чтобы мысли о холоде не мешали наслаждаться спектаклем. Плед и термос с горячим чаем тоже не помешают.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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