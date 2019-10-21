15:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Подсудимые останутся под стражей до 12 декабря

Бишкекский городской суд поддержал решение первой инстанции и оставил под стражей обвиняемых в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ. 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем им продлили меру пресечения до 12 декабря. 

Читайте по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат обвинил эксперта в служебном подлоге

Таким образом, ходатайство адвокатов оставили без удовлетворения. Слушания по существу продолжат в Свердловском районном суде предположительно с понедельника, 28 октября.

На последних заседаниях допросили экспертов, в частности инженера-сметчика Олесю Реут. Адвокаты просили их пояснить, из чего сложилась сумма ущерба государству в $111 миллионов. Но показания свидетелей разнились. Адвокат обвиняемого Сапара Исакова Нурбек Токтакунов отметил, что во время дачи экспертами свидетельских показаний в суде выяснилось, что они не просчитали стоимость всех фактически выполненных работ по проекту ТЭЦ. 

28 октября суд продолжит заслушивать экспертов. После опроса свидетелей перейдут к допросу обвиняемых. 
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат обвинил эксперта в служебном подлоге
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Ущерб подсчитан по справочнику 1991 года
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. У ГКНБ есть машина времени?
Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экс-премьер просит вызвать представителя ТВЕА
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экспертов, считавших ущерб, уличают в подтасовке
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперт посчитал только часть оборудования
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты усомнились в объективности экспертов
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто готовил служебную записку на имя президента
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Исаков с представителем КНР не встречался
Популярные новости
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Отец мальчика, покончившего с&nbsp;собой из-за шоколадки, обратился в&nbsp;прокуратуру Отец мальчика, покончившего с собой из-за шоколадки, обратился в прокуратуру
Путешественница из&nbsp;Франции нашлась Путешественница из Франции нашлась
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о&nbsp;работе госкомиссии Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
21 октября, понедельник
15:34
Вымогавших взятку следователя и зампрокурора Джети-Огуза водворили в СИЗО ГКНБ Вымогавших взятку следователя и зампрокурора Джети-Огуз...
15:27
Суд по модернизации ТЭЦ. Подсудимые останутся под стражей до 12 декабря
15:23
Чиновников Кыргызстана пересадят на электрические автомобили
15:01
Полтора года правительства. Временные рекорды, перестановки и кадровая чехарда
14:38
«Элитными» во Дворце спорта станут также сцена, фойе и стена славы спортсменов