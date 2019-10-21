Суд по модернизации ТЭЦ. Подсудимые останутся под стражей до 12 декабря

Бишкекский городской суд поддержал решение первой инстанции и оставил под стражей обвиняемых в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем им продлили меру пресечения до 12 декабря.

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Таким образом, ходатайство адвокатов оставили без удовлетворения. Слушания по существу продолжат в Свердловском районном суде предположительно с понедельника, 28 октября.

На последних заседаниях допросили экспертов, в частности инженера-сметчика Олесю Реут. Адвокаты просили их пояснить, из чего сложилась сумма ущерба государству в $111 миллионов. Но показания свидетелей разнились. Адвокат обвиняемого Сапара Исакова Нурбек Токтакунов отметил, что во время дачи экспертами свидетельских показаний в суде выяснилось, что они не просчитали стоимость всех фактически выполненных работ по проекту ТЭЦ.

28 октября суд продолжит заслушивать экспертов. После опроса свидетелей перейдут к допросу обвиняемых.