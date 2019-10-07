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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экс-премьер просит вызвать представителя ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Продолжается допрос свидетелей. По словам подсудимого  экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, представитель TBEA должен дать показания в суде.

«Если нас обвиняют в хищении $111 миллионов, пусть он скажет, кому передал эти деньги. Или вы просто хотите закончить этот суд? Тогда без наших показаний заканчивайте», — сказал подсудимый.

Жанторо Сатыбалдиев считает, что явку свидетелей не обеспечивают, потому что эти свидетели дадут невыгодные гособвинению показания.

Напомним, реконструкция ТЭЦ обошлась в $386 миллионов. Деньги получены в кредит от Эксимбанка под 2 процента годовых на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года Кыргызстан выплатил $22,8 миллиона.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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