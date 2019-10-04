Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экспертов, считавших ущерб, уличают в подтасовке

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суде начался допрос экспертов, которых следствие привлекало для подсчета суммы ущерба. Напомним, эксперты оценили его в $111 миллионов.

Адвокат обвиняемого бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова Нурбек Токтакунов отмечает, что во время дачи экспертами свидетельских показаний в суде выяснилось, что они не просчитали стоимость всех фактически выполненных работ по проекту ТЭЦ.

В заключении экспертизы не учитываются пусконаладочные и эксплуатационные затраты. То есть примерно $10 миллионов. Кроме того, в расчеты экспертов не вошли строительство цеха по производству химочищенной воды и реконструкция береговых насосных станций — они обошлись примерно в $5 миллионов. В расчетах также отсутствует стоимость оборудования цеха сероочистки — она является коммерческой тайной, но составляет, как отмечают адвокаты подсудимых, примерно от $10 до $40 миллионов.

Нурбек Токтакунов рассказал, что в заключении экспертизы, вопреки требованиям законодательства, выявлен пересчет стоимости проекта с 2016 года на 2013-й.

«Если в ценах 2015 года стоимость проекта составила 17, 268 миллиарда сомов, то в ценах 2013-го она составляла 13, 433 миллиарда сомов. Но строительные работы шли в 2015-2016 годах», — отмечает адвокат.

То есть проведенная экспертиза дает искусственное увеличение ущерба на 3,9 миллиарда сомов. Это около $70-80 миллионов по курсу того периода.

По данным Нурбека Токтакунова, как минимум два специалиста, рассчитавшие ущерб на $111 миллионов, ранее участвовали в адаптации проекта модернизации ТЭЦ. То есть в 2015 году они подтверждали, что по проекту все нормально и он реализуется по закону, а в 2018-м те же эксперты посчитали, что $111 миллионов украдено.

Адвокат депутата Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков и вовсе назвал заключение экспертов липой и попросил исключить из перечня доказательств. Нурбек Токтакунов заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы с привлечением международных экспертов. Ходатайство пока не рассмотрено судом.

Напомним, реконструкция ТЭЦ обошлась в $386 миллионов. Деньги получены в кредит от Эксимбанка под гарантию правительства под 2 процента годовых на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года Кыргызстан выплатил $22,8 миллиона.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.