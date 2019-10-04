10:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (456)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экспертов, считавших ущерб, уличают в подтасовке

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперт посчитал только часть оборудования
В суде начался допрос экспертов, которых следствие привлекало для подсчета суммы ущерба. Напомним, эксперты оценили его в $111 миллионов.

Адвокат обвиняемого бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова Нурбек Токтакунов отмечает, что во время дачи экспертами свидетельских показаний в суде выяснилось, что они не просчитали стоимость всех фактически выполненных работ по проекту ТЭЦ.

В заключении экспертизы не учитываются пусконаладочные и эксплуатационные затраты. То есть примерно $10 миллионов. Кроме того, в расчеты экспертов не вошли строительство цеха по производству химочищенной воды и реконструкция береговых насосных станций — они обошлись примерно в $5 миллионов. В расчетах также отсутствует стоимость оборудования цеха сероочистки — она является коммерческой тайной, но составляет, как отмечают адвокаты подсудимых, примерно от $10 до $40 миллионов.

Нурбек Токтакунов рассказал, что в заключении экспертизы, вопреки требованиям законодательства, выявлен пересчет стоимости проекта с 2016 года на 2013-й.

«Если в ценах 2015 года стоимость проекта составила 17, 268 миллиарда сомов, то в ценах 2013-го она составляла 13, 433 миллиарда сомов. Но строительные работы шли в 2015-2016 годах», — отмечает адвокат.

То есть проведенная экспертиза дает искусственное увеличение ущерба на 3,9 миллиарда сомов. Это около $70-80 миллионов по курсу того периода.

По данным Нурбека Токтакунова, как минимум два специалиста, рассчитавшие ущерб на $111 миллионов, ранее участвовали в адаптации проекта модернизации ТЭЦ. То есть в 2015 году они подтверждали, что по проекту все нормально и он реализуется по закону, а в 2018-м те же эксперты посчитали, что $111 миллионов украдено.

Адвокат депутата Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков и вовсе назвал заключение экспертов липой и попросил исключить из перечня доказательств. Нурбек Токтакунов заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы с привлечением международных экспертов. Ходатайство пока не рассмотрено судом.

Напомним, реконструкция ТЭЦ обошлась в $386 миллионов. Деньги получены в кредит от Эксимбанка под гарантию правительства под 2 процента годовых на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года Кыргызстан выплатил $22,8 миллиона.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперт посчитал только часть оборудования
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты усомнились в объективности экспертов
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто готовил служебную записку на имя президента
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Исаков с представителем КНР не встречался
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Обвиняемый просит вызвать Текебаева и Масалиева
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит снять арест с имущества родни Калиева
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокаты просят дать время на лечение Сапара Исакова
Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев просит разрешить ему обследоваться
Сапару Исакову плохо. Адвокаты просят отложить суд по делу о модернизации ТЭЦ
Состояние здоровья бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева ухудшилось
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Встаньте и&nbsp;идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей Встаньте и идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей
Людей, выдававших себя за&nbsp;племянницу Матраимова Айназик, вычислили Людей, выдававших себя за племянницу Матраимова Айназик, вычислили
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Текебаева&nbsp;&mdash; Чотонова появились новые свидетели В суде по делу Текебаева — Чотонова появились новые свидетели
Бизнес
Как справляться с&nbsp;интернет-зависимостью и&nbsp;что важно развить в&nbsp;ребенке. Психолог Как справляться с интернет-зависимостью и что важно развить в ребенке. Психолог
ОАО &laquo;МАМ&raquo; планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Кувейт ОАО «МАМ» планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт — Ош — Кувейт
Жители жилого массива &laquo;Маданият&raquo; получили доступ к&nbsp;природному газу Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу
Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше