17:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Эксперт по энергетике Эрнест Карыбеков переведен в колонию-поселение

Эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков переведен в колонию-поселение. Ходатайство его адвокатов удовлетворено. Об этом 24.kg сообщили в комитете по защите политзаключенных. 

Отмечается, что ранее Эрнесту Карыбекову в переводе было отказано. Как утверждали в ГСИН, по новой редакции УК и УПК он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение только после того, как отсидит две трети срока, то есть не раньше осени 2020 года. По старому уголовному законодательству он должен был отбыть одну треть. Но он подал прошение, когда вступила в силу новая редакция.  На этот раз доводы юристов были приняты и Эрнест Карыбеков отправлен в колонию-поселение. 

Ранее Верховный суд Кыргызстана вынес решение о сокращении срока заключения Эрнесту Карыбекову до 11 лет. Отметим, что Эрнест Карыбеков приговорен судом к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывал наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято. 

Осужденные вместе с Эрнестом Карыбековым Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.
Ссылка:
просмотров: 42
Версия для печати
Материалы по теме
Минус три года. Эрнесту Карыбекову сократили срок уголовного наказания
С эксперта Эрнеста Карыбекова должны снять обвинения в разглашении гостайны
Сухая голодовка 22 дня спустя. Осужденные начали пить воду
Сухая голодовка, день девятнадцатый. Почему молчит центр по предупреждению пыток
Сторонники осужденных оппозиционеров просят приема у президента Кыргызстана
Суд снял с Сарыгулова и Карыбекова обвинение в насильственном захвате власти
Комитет по защите политзаключенных о судебном произволе в деле о захвате власти
Обвиняемых в попытке захвата власти лишили последнего слова в суде
Суд над обвиняемыми в попытке захвата власти проходит без одного обвиняемого
Сухая голодовка. ГСИН оценивает состояние осужденных как удовлетворительное
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в&nbsp;день Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в день
Бизнес
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom