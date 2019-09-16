Эксперт по энергетике Эрнест Карыбеков переведен в колонию-поселение

Эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков переведен в колонию-поселение. Ходатайство его адвокатов удовлетворено. Об этом 24.kg сообщили в комитете по защите политзаключенных.

Отмечается, что ранее Эрнесту Карыбекову в переводе было отказано. Как утверждали в ГСИН, по новой редакции УК и УПК он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение только после того, как отсидит две трети срока, то есть не раньше осени 2020 года. По старому уголовному законодательству он должен был отбыть одну треть. Но он подал прошение, когда вступила в силу новая редакция. На этот раз доводы юристов были приняты и Эрнест Карыбеков отправлен в колонию-поселение.

Ранее Верховный суд Кыргызстана вынес решение о сокращении срока заключения Эрнесту Карыбекову до 11 лет. Отметим, что Эрнест Карыбеков приговорен судом к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывал наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято.

Осужденные вместе с Эрнестом Карыбековым Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.