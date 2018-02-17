Сухая голодовка, день девятнадцатый. Почему молчит центр по предупреждению пыток

Трое осужденных за попытку захвата власти — Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров продолжают сухую голодовку. Сегодня она длится девятнадцатый день у Бектура Асанова, на день меньше у остальных двух.

В Комитете по защите политзаключенных недоумевают, почему на акцию протеста не реагируют в институте омбудсмена и Национальном центре по предупреждению пыток.

Как рассказали в комитете ИА «24.kg» со ссылкой на главу центра Нурдина Сулайманова, они мониторят ситуацию вокруг акции протеста.

В Наццентре по предупреждению пыток ссылаются на отсутствие медицинских специалистов, чтобы посетить участников сухой голодовки и затрудненность для привлечения медработника.

Нурдин Сулайманов сообщил правозащитникам, что мониторинговая группа посетит ИК № 47 и будет убеждать осужденных прекратить голодовку. Однако известно, что Эрнеста Карыбекова и Кубанычбека Кадырова в колонии уже нет — они переведены в СИЗО-1 несколько дней назад.

Осужденные за попытку захвата власти объявили сухую голодовку восемнадцать дней назад в знак протеста против произвола следователей ГКНБ и требуют отставки главы ведомства Абдиля Сегизбаева.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.