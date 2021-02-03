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Общество

Дело эксперта Эрнеста Карыбекова отправлено на новое рассмотрение

Уголовное дело в отношении эксперта Эрнеста Карыбекова отправлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека. Таково постановление Верховного суда. Об этом 24.kg сообщили в ВС КР.

Уточняется, что судейская коллегия удовлетворила ходатайство адвоката Карыбекова и заключение старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, приговоры районного суда от 17 апреля 2017 года, Бишкекского городского суда от 7 февраля 2018-го, постановление Верховного суда от 7 июня 2018 года и постановление Верховного суда от 25 марта 2019-го в отношении Эрнеста Карыбекова отменены.

Отметим, что Эрнест Карыбеков был приговорен к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывал наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182206/
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