Дело эксперта Эрнеста Карыбекова отправлено на новое рассмотрение

Уголовное дело в отношении эксперта Эрнеста Карыбекова отправлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека. Таково постановление Верховного суда. Об этом 24.kg сообщили в ВС КР.

Уточняется, что судейская коллегия удовлетворила ходатайство адвоката Карыбекова и заключение старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, приговоры районного суда от 17 апреля 2017 года, Бишкекского городского суда от 7 февраля 2018-го, постановление Верховного суда от 7 июня 2018 года и постановление Верховного суда от 25 марта 2019-го в отношении Эрнеста Карыбекова отменены.

Отметим, что Эрнест Карыбеков был приговорен к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывал наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято.