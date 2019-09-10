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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (46)

Суд по ремонту Исторического музея отложили. Сапар Исаков плохо себя чувствует

В Первомайском районном суде Бишкека вновь отложили процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате. По ходатайству обвиняемого бывшего премьер-министра Сапара Исакова и его адвоката Нурбека Токтакунова.

Подсудимый попросил неделю для поправки здоровья. Сапар Исаков сообщил суду, что у него тошнота и головокружение — состояние здоровья не улучшилось. Подсудимый попросил отложить рассмотрение дела на неделю.

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Адвокат Исакова Нурбек Токтакунов ходатайствовал по тому же вопросу — попросил дать его подзащитному время долечиться. Он представил выписку истории болезни Сапара Исакова. Прокуроры не возражали против ходатайства.

Председательствующий судья Марат Сыдыков решил отложить судебный процесс на 24 сентября. Кроме того, он обещал направить запрос о состоянии здоровья Сапара Исакова в больницу, где он ранее лечился.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
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