Суд по ремонту Исторического музея. Процесс приостановлен на неопределенный срок

В Первомайском районном суде Бишкека приостановлен процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

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Как сообщилив Первомайском суде, председательствующий Айбек Эрнис уулу находится на больничном и поэтому заседания отложены. Сведения о том, что Айбек Эрнис уулу взял самоотвод и дело будет передано другому судье, в районной инстанции опровергли.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.