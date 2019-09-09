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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (438)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев выступал за снижение цены

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В суд пригласили эксперта, заведующего отделом ТЭК в аппарате правительства Муратбека Чолпонкулова. С 2007 по 2015 год, фактически до момента реорганизации, он работал в Министерстве энергетике. 

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Он рассказал, что на совещаниях по обсуждению проекта модернизации ТЭЦ глава ведомства Осмонбек Артыкбаев не давил на своих сотрудников, не требовал принять модернизацию, не спорить и, напротив, на одном из совещаний 5 июня 2013 года даже выступал за снижение цены реконструкции теплоцентрали на $6 миллионов. 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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