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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (433)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экс-спикер рассказал, как проходила ратификация

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суд приглашен в качестве свидетеля бывший спикер парламента и экс-глава комитета по бюджету и финансам Ахматбек Келдибеков.

Адвокат бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, Марат Эшперов спросил, были ли попытки из вне для лоббирования льготного кредитного соглашения с «Эксимбанком» по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Свидетель пояснил, что при рассмотрении проекта документа все необходимые процедуры по регламенту были соблюдены, и напомнил, что без одобрения профильного комитета ни одно соглашение не может быть ратифицировано парламентом. «Никакого воздействия на меня, как депутата, или главу профильного комитета со стороны премьера или кого-либо еще из правительства не было. И не могло быть», — сказал Ахматбек Келдибеков.

Он добавил, что Конституцией предусмотрено, что правительство и президент могут и должны привлекать инвестиции, а вот их реализация — не прямая обязанность кабмина.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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