Суд по делу о модернизации ТЭЦ. В качестве свидетеля вызовут Эрлана Абдылдаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сторона защиты ходатайствует о приглашении в суд в качестве свидетелей экс-министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, бывшего посла КР в Китае Алмаза Усенова, экс-директора департамента международных организаций и безопасности Улана Джусупова. А также о допросе депутатов парламента, которые ездили в Китай в 2013 году, — Ирины Карамушкиной и Мурадыла Мадеминова.

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Суд удовлетворил только вызов Абдылдаева, Усенова и Джусупова. Карамушкина и Мадеминов, как посчитали в суде, непосредственного отношения к модернизации не имеют.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.