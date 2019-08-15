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Общество
Сюжет: Расходы Жогорку Кенеша (61)

Онкобольные требуют увеличить расходы на лекарства, сэкономив на депутатах

Онкобольные требуют увеличить расходы бюджета на медицинские препараты и лекарства. Об этом на пресс-конференции заявила директор общественного фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдыразакова.

По ее словам, пациенты возмущены наплевательским отношением государства.

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«На фоне чрезмерных, нерациональных и несправедливых трат бюджетных денег (замена окон в Жогорку Кенеше, приобретение чехлов представительского класса для служебных машин ЖК и другие) пациенты брошены государством на выживание», — отметила она.

Гульмира Абдыразакова добавила, что в прогнозе бюджета на 2020-2022 годы на приобретение медикаментов закладывают 36 миллионов сомов. «Большая часть уйдет на детские онкологические заболевания, но даже этого не хватит на покрытие необходимого», — сказала она.

Директор фонда напомнила, что в 2016 году онкологическая служба вошла в систему единого плательщика, то есть пациентов перевели на сооплату. «Но она не покрывает расходов на химиотерапию. А без этого нет полноценного и эффективного лечения», — сказала она.

Стоимость одного курса химиотерапии для лечения рака молочной железы обходится в 58 тысяч сомов.

Гульмира Абдыразакова

«В сентябре депутаты рассмотрят изменения в бюджет на 2020-2022 годы. Мы требуем увеличить расходы на приобретение препаратов. Как минимум необходимо 130 миллионов в год», — сказала она.

Гульмира Абдыразакова добавила, что сэкономить можно на самих депутатах. «Они получают заработную плату, даже если не ходят на работу, у них есть льготы на отдых на Иссык-Куле, лечение. Один депутат в месяц обходится нам в 120 тысяч сомов. А врач-онколог получает 8 тысяч в месяц, пациенты вынуждены собирать средства на лечение», — отметила она.
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