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Общество

Сын Атамбаева о том, кто причастен к закрытию телеканала «Сентябрь»

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр в интервью газете «Новые лица» прокомментировал ситуацию с закрытием «Апрель ТВ».

По его словам, сейчас проводятся аналогии с закрытием телеканала «Сентябрь».

Кадыр Атамбаев заявил, что иск против «Сентября» подавал депутат Асылбек Жээнбеков, брат нынешнего главы государства. «Иск он подавал о том, что якобы его оговорили. Не тех людей вы демонизируете», — подчеркнул он.

Бывший гендиректор телеканала «Сентябрь» Кайыргуль Урумканова опровергла эти сведения. По ее словам, Генпрокуратура подала иск о распространении в эфире экстремистских материалов. «Поводом стало выступление в прямом эфире бывшего милиционера Абдылды Капарова. Все его выступления были признаны экстремистскими, и его осудили за распространение подобных материалов», — сказала Кайыргуль Урумканова.

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Отметим, что Абдылда Капаров в июне 2017 года осужден к четырем годам отбывания наказания в колонии-поселении. Как сообщают СМИ, он обвинял братьев Жээнбековых в присвоении средств, выделенных на стабилизацию ситуации во время июньских событий 2010-го. И иск против него действительно подавал Асылбек Жээнбеков, которому Капаров по решению суда выплатил 244 тысячи сомов в качестве возмещения морального ущерба.

Телеканал «Сентябрь» отключили в августе 2017 года. Гендиректор Кайыргуль Урумканова заметила, что прокурор мотивировал прошение о закрытии канала так: «Раз уж Абдылда Капаров сидит, значит, и канал должны закрыть».

В декабре 2017-го Верховный суд оставил решение нижестоящих инстанций в силе.
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