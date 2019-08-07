Задержание Алмазбека Атамбаева. Среди раненых бывший депутат Жогорку Кенеша

У дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше проходит спецоперация по его задержанию. На территории резиденции находится спецназ, стрельба продолжается.

Среди раненых резиновыми пулями начальник так называемого народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев и экс-депутат Жогорку Кенеша Мирбек Мискенбаев.

В Центре экстренной помощи по Чуйской области 24.kg сообщили, что вызов не поступал. Но бригады медиков выслать готовы по первому требованию.

По данным очевидцев, сотрудники спецназа сами помогают раненым.