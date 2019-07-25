Бывший президент Алмазбек Атамбаев не собирается идти на допрос в МВД. Об этом он заявил журналистам по возвращении из Москвы, где встречался с главой России Владимиром Путиным.

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По его словам, на допросы в милицию он ходить не будет до тех пор, пока власть не войдет в правовое поле. Пояснения по этому поводу, как отметил Атамбаев, дал юрист Сергей Слесарев.

Журналисты также поинтересовались, сколько стоил перелет на частном самолете SuperJet. Атамбаев ответил, что платила приглашающая сторона и добавил: «Вы же знаете, кто приглашал».

Кстати, по предварительным данным, перелет на борту SuperJet обходится в 100 тысяч евро.