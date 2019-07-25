Частный самолет с Алмазбеком Атамбаевым приземлился на базе в Канте

Частный самолет SuperJet 100 с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым приземлился на российской авиабазе в Канте.

У подъезда к КПП Атамбаева с флагами СДПК встречают сторонники. По словам Алмазбека Атамбаева, он доволен встречей с президентом России Владимиром Путиным. «Я с ним встречался, как экс-президент. Владимир Путин — мой близкий человек, мой друг. Он меня пригласил, борт прислал, как я мог не поехать. Это не является вмешательстом во внутренние дела. Он переживает, я тоже переживаю. Все революции делет власть. Вместо того, чтобы заниматься развитием страны, власть занимается интригами и устраивает своих родственников», — сказал Алмазбек Атамбаев, комментируя свой визит в Москву.

Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера страны.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников. «Это все-таки встреча тет -а- тет. Но я не просил никаких гарантий. Никогда не прошу. Только у Господа Бога», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.