В Кыргызстане 27 телекомпаний нарушили нормы о производстве контента

За неисполнение норм Закона «О телевидении и радиовещании» 27 телерадиокомпаний получили предписания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.
По ее данным, департамент информации и массовых коммуникаций провел мониторинг телевизионного эфира путем непрерывной записи и обработки открытых сигналов телевизионных каналов в пакете цифрового телевещания.
Анализ показал, что только 37 процентов контента от общего вещания всех телеканалов транслировали на государственном языке. В прайм-тайм — 21 процент.
В то же время объем передач отечественного производства составил 38 процентов, 22 процента — в прайм-тайм.
В Минкультуры заметили, что такой объем обеспечили телеканалы, выполняющие и перевыполняющие нормы о госязыке и по производству отечественной продукции.
Законодательством предусмотрено, что эфир телекомпаний должен состоять не менее чем на 50 процентов из программ собственного производства и такого же количества на государственном языке.
В случае неисполнения предписаний департамент примет меры, установленные законодательством о нарушениях и проступках.