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Общество

В Кыргызстане 27 телекомпаний нарушили нормы о производстве контента

За неисполнение норм Закона «О телевидении и радиовещании» 27 телерадиокомпаний получили предписания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, департамент информации и массовых коммуникаций провел мониторинг телевизионного эфира путем непрерывной записи и обработки открытых сигналов телевизионных каналов в пакете цифрового телевещания.

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«Проанализировано в общей сложности 97 тысяч 520 минут, или 1 тысяча 625 часов эфирного контента 42 телеканалов», — отметили в ведомстве.

Анализ показал, что только 37 процентов контента от общего вещания всех телеканалов транслировали на государственном языке. В прайм-тайм — 21 процент.

В то же время объем передач отечественного производства составил 38 процентов, 22 процента — в прайм-тайм.

В Минкультуры заметили, что такой объем обеспечили телеканалы, выполняющие и перевыполняющие нормы о госязыке и по производству отечественной продукции.

Законодательством предусмотрено, что эфир телекомпаний должен состоять не менее чем на 50 процентов из программ собственного производства и такого же количества на государственном языке.

В случае неисполнения предписаний департамент примет меры, установленные законодательством о нарушениях и проступках.
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