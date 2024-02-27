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Общество

В 2023-м Минкультуры оштрафовало телекомпании и операторов на 252 тысячи сомов

В 2023-м Минкультуры оштрафовало телекомпании и операторов на 252 тысячи сомов. Такие данные на коллегии ведомства озвучил заместитель главы ведомства Чынгыз Эсенгул уулу.

По его словам, в прошлом году проведена плановая проверка 22 телеканалов и 5 операторов телерадиовещания.

«В связи с несоблюдением требований лицензионного контроля и Закона «О телевидении и радиовещании» в соответствии с Кодексом о правонарушениях министерством в отношении телеканалов «312 кино», «312 ТВ» и «Любимый ТВ» и операторов телерадиовещания «АЙТВ КЖ», «Ала ТВ» и «Долон ТВ» были вынесены штрафы в размере 23 тысяч сомов каждому субъекту. В адрес оператора Inform Communication, телерадиоканалов «Европа плюс Кыргызстан», «Супер ТВ», «Седьмой канал», «Баластан» и «ТВ1.КЖ» выданы предписания. Субъекты устранили выявленные нарушения», — сообщил Чынгыз Эсенгул уулу.

Плановая проверка проведена и на телерадиоканалах «312 Музыка», «Кью спорт» (Q-Sport.KG), Next TV, «Манас», «ТНТ Кыргызстан», «Марва», «Семейный», «УТРК», «Биринчи радио», «КТРК Музыка», «Ала-Тоо 24», «Кыргызстан обондору», «ТВ 2.0» и «Синемакс», а также у оператора «Диас ТВ». Нарушений не выявлено.

На основании обращения граждан проведена внеплановая проверка на телеканал «312 кино», наложен штраф в размере 23 тысяч сомов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Всего министерством в течение 2023-го наложено штрафов на хозяйствующие субъекты на общую сумму 252 тысячи сомов.

В прошедшем году операторы ТРВ подали более 60 заявок на получение разрешения на размещение телерадиоканала в цифровом пакете вещания в кодированном виде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287696/
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