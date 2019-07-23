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Общество

В Великобритании избран новый премьер-министр — Борис Джонсон

Борис Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, в среду он вступит в должность премьер-министра Великобритании. Тогда же свои полномочия сложит нынешний премьер Тереза Мэй.

В понедельник закончилось голосование за лидера партии среди менее чем 200 тысяч ее членов. За пост боролись Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Терезы Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.

Сегодня объявлены результаты: Джонсон получил 92 тысячи 153 голоса, Хант — 46 тысяч 656.

«Выборы нового лидера консервативной партии, который автоматически должен стать британским премьером (потому что партия имеет большинство в парламенте), начались после объявления Терезы Мэй об отставке. Она трижды пыталась провести через парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Однако депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против. Главное, что их не устраивает, — фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Представители Европейского союза и Ирландии не раз заявляли, что это условие не подлежит пересмотру», — говорится в сообщении.
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