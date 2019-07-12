Врачи ГСИН считают, что Аиду Салянову не нужно госпитализировать

Экс-генерального прокурора Аиду Салянову навестили представители врачебной комиссии ГСИН. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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По данным Госслужбы исполнения наказаний, самочувствие подследственной Саляновой удовлетворительное. В госпитализации она не нуждается. Необходимую помощь получает непосредственно в медсанчасти СИЗО-1. В ГСИН заметили, что жалоб на условия содержания у Аиды Саляновой нет.

Однако адвокат Рабига Садыкова утверждает, что ее подзащитная чувствует себя очень плохо и содержать женщину с пороком сердца под стражей — пытки. Аиду Салянову должны навестить специалисты Центра по предупреждению пыток.

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Отметим, что бывшую главу Генпрокуратуры арестовали в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Его возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. Изменена мера пресечения и врачу-онкологу Эмильбеку Макимбетову. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.

Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. После краткосрочного лечения в Национальном центре кардиологии и терапии Аида Салянова вернулась в следственный изолятор.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Установить местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут.