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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (103)

Освобождение Азиза Батукаева. Адвокат Аиды Саляновой заявляет о пытках

Адвокат экс-генпрокурора Аиды Саляновой Рабига Садыкова обратилась в Центр по предупреждению пыток (ЦПП). Об этом она рассказала 24.kg.

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По словам юриста, она вчера навещала Аиду Салянову в СИЗО-1, где та содержится как подозреваемая в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

«Аида Салянова очень плохо себя чувствует. У нее одышка, сильные боли в области сердца. Она не может спать. Моя подзащитная срочно нуждается в госпитализации. Я обратилась в ЦПП с заявлением о жестоком обращении и пытках. Пусть они примут меры и посодействуют ее переводу в клинику. Состояние критическое», — сказала Рабига Садыкова.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. Изменена мера пресечения и врачу-онкологу Эмильбеку Макимбетову. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. 

Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. После краткосрочного лечения в Национальном центре кардиологии и терапии Аида Салянова вернулась в следственный изолятор

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Установить местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут.
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