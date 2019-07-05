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Общество

Премьер-министр обещал открыть детские сады, чтобы женщины могли работать

Правительство Кыргызстана намерено увеличить количество дошкольных образовательных учреждений. Об этом на национальной конференции «Женское предпринимательство» сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что сейчас только 41 процент детей посещают детские сады.

«Но мы увеличим эти данные, чтобы наши женщины могли работать и развиваться», — обещает глава кабмина.

По сведениям Мухаммедкалыя Абылгазиева, в 2018 году доля малого и среднего бизнеса составила 42 процента в ВВП, где в основном трудятся женщины. Еще в 2001-м только около 1 тысячи женщин занимались бизнесом, теперь их число превысило 2 тысячи 300. 
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