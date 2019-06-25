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Общество

МВД предлагает закрыть приемники-распределители

Министерство внутренних дел предлагает ликвидировать в Кыргызстане приемники-распределители. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, МВД предлагает признать утратившим силу постановление об утверждении положений о приемниках-распределителях органов внутренних дел.

В министерстве поясняют, что в новом Кодексе о нарушениях не предусмотрен такой вид взыскания, как административный арест. За совершение нарушений предусмотрены предупреждение и штраф.

Напомним, новый Кодекс о нарушениях вступил в силу в январе 2019 года.
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