МВД предлагает закрыть приемники-распределители

Министерство внутренних дел предлагает ликвидировать в Кыргызстане приемники-распределители. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, МВД предлагает признать утратившим силу постановление об утверждении положений о приемниках-распределителях органов внутренних дел.

В министерстве поясняют, что в новом Кодексе о нарушениях не предусмотрен такой вид взыскания, как административный арест. За совершение нарушений предусмотрены предупреждение и штраф.

Напомним, новый Кодекс о нарушениях вступил в силу в январе 2019 года.