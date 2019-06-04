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Общество

Реставраторы выступили за сохранение здания ипподрома в Бишкеке

Здание ипподрома «Ак-Кула» в Бишкеке является памятником, и его сносить нельзя. Об этом заявил директор научно-исследовательского проектного института «Кыргызреставрация» Джумамедель Иманкулов.

«Необходимо провести его реконструкцию, а не сносить. Я читал заключение комиссии, что здание не соответствует современным требованиям и находится в аварийном состоянии. Но в заключении почему-то не пишут, что его можно укрепить, начиная с фундамента. Согласен, это дорого, однако это памятник. Так мы можем вообще остаться без исторического наследия. Тут есть узоры, орнаменты и элементы, которых нигде больше нет», — сказал он.

Мэр Азиз Суракматов отметил, что здание хотели отделать сары ташем, сделать двухэтажным.

Джумамедель Иманкулов возразил, что можно сохранить историческую часть, а по краям возвести дополнительные трибуны.

Ранее в мэрии сообщали, что на ипподроме восстановили системы подачи воды для естественного полива, заменили изношенные электропровода, столбы и кабели, частично заменили ограждение, провели капитальный ремонт контрольно-пропускного пункта охраны.

В 2018 году ипподром вернули в муниципальную собственность. Выяснилось, что в 1998-м Министерство сельского и водного хозяйства продало его частной компании, не имея на это права. Сейчас решается вопрос о капитальном ремонте ипподрома.
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