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Общество

Раяна и Умар — самые популярные имена у кыргызстанцев

Самые популярные имена у кыргызстанцев — Раяна и Умар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

По ее данным, за четыре месяца 2019 года зарегистрировано 1 тысяча 238 новорожденных детей с именем Умар и 857 — с именем Раяна.

«Третий год эти имена возглавляют десятку популярных имен детей в Кыргызстане», — отметили в ГРС.

Среди имен девочек также популярны Амина, Алия, Фатима, Айлин, Арууке, Аруузат, Салиха и Айбийке. Мальчиков часто называют Алинуром, Билалом, Алиханом, Али, Нурисламом, Амиром, Рамазаном и Эмиром.

В ведомстве добавили, что за четыре месяца зарегистрировано 56 тысяч 525 записей о рождении детей.
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