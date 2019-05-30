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Общество

Военная прокуратура начала досудебное производство по прослушке Атамбаева

Публикации о прослушке экс-президента страны Алмазбека Атамбаева зарегистрированы в Едином реестре проступков и преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

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Уточняется, что Военная прокуратура зарегистрировала информацию в ЕРПП по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки» и «Злоупотребление служебным положением» УК КР.

В надзорном органе отметили, что в соответствии с требованиями положения о Едином реестре преступлений и проступков поводами к началу досудебного производства служат заявления, сообщения о совершенном или готовящемся преступлении либо проступке.

«Начато досудебное производство для установления истинных обстоятельств произошедшего. Официальное заявление бывшего президента Алмазбека Атамбаева об указанных обстоятельствах поступило в Генпрокуратуру 27 мая. Обращение приобщено к материалам ранее начатого досудебного производства по данному факту. Его доводы будут тщательным образом проверены. По результатам следственных действий будет дана юридическая оценка», — заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, что ранее СДПК обратилась в Генеральную прокуратуру по факту незаконной прослушки в кабинетах экс-главы государства Алмазбека Атамбаева и члена партии Фарида Ниязова. В политорганизации уверяют, что сотрудники ГКНБ завербовали электрика и заставляли за $500 установить в кабинетах бывшего президента и его советника удлинитель с передающим устройством.

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