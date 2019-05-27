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Общество

СДПК обратилась в Генпрокуратуру по факту прослушки Алмазбека Атамбаева

СДПК обратилась в Генеральную прокуратуру по факту незаконной прослушки в кабинетах экс-президента Алмазбека Атамбаева и члена партии Фарида Ниязова. Об этом 24.kg рассказала представитель политсовета партии Кундуз Жолдубаева. 

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По ее словам, имеющиеся у социал-демократов видео и фото, скрины переписки сотрудника ГКНБ с одним из IТ-специалистов штаба СДПК, которого спецслужбы пытались завербовать, предоставят следствию, как только по факту возбудят уголовное дело.

Заявление в ЕРПП пока не зарегистрировано. Его изучают. 

Отметим, социал-демократы требуют объективного расследования. Сотрудник, которого якобы заставляли за $500 установить в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова удлинитель с передающим устройством, продолжает работать в штабе политической организации. 
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