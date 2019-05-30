Тилек Токтогазиев отказался от поста заместителя министра сельского хозяйства

Молодой предприниматель Тилек Токтогазиев отказался от предложенной должности заместителя министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Об этом он заявил накануне во время ток-шоу «Ой бугун» на Пятом канале.

На теледебаты пригласили и назначенного накануне министра Эркинбека Чодуева, но он не пришел. Тилек Токтогазиев заявил, что не готов работать в команде нового министра, так как не верит, что Эркинбек Чодуев изменит ситуацию.

Я не могу стать заместителем человека, который за пять лет не смог осуществить реформы. Тилек Токтогазиев

Он отметил, что сельское хозяйство нуждается в реформах, а назначение Эркинбека Чодуева министром говорит о кадровом кризисе правительства.

Напомним, молодой кыргызский бизнесмен Тилек Токтогазиев выдвинул кандидатуру на должность министра сельского хозяйства. Он заявил, что готов взять на себя ответственность за кардинальные реформы в сельском хозяйстве. Его поддержала фракция «Бир Бол». Однако премьер-министр Тилека Токтогазиева не поддержал, посчитав, что у него недостаточно опыта. В итоге министром стал Эркинбек Чодуев, который до этого был заместителем главы Минсельхоза.