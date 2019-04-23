В Бишкеке вновь митингуют сторонники Омурбека Текебаева

В Бишкеке на Старой площади вновь собираются сторонники экс-депутата парламента Омурбека Текебаева. Больше 500 человек ожидают решения Верховного суда.

Участники акции протеста требуют оправдания и освобождения бывшего парламентария Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Митингующие требуют ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой и экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Коллегия Верховного суда сегодня рассмотрит по новым обстоятельствам уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Они получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций также признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.