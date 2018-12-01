12:51
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Общество

Суд отказал в пересмотре иска по делу адвокатов Омурбека Текебаева

Октябрьский районный суд Бишкека отказал адвокатам лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу в удовлетворении их заявления об отмене судебных решений по гражданскому иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом Таалайгуль Токтакунова рассказала 24.kg.

Читайте по теме
Подавать иск о защите репутации президента теперь можно только с его согласия

По ее словам, решение, которое приняла судья Аида Жогоштиева, неправомерно и идет вразрез с постановлением Конституционной палаты, в котором говорится, что Генпрокуратура без письменного согласия главы государства не может подавать иски о защите его репутации и назначать сумму ущерба.

«Поэтому я и говорю о незаконности решения по нашему заявлению. В связи со вступлением в силу вердикта Конституционной палаты решение по иску, поданному Генпрокуратурой против нас, должно быть отменено. Мы будем обжаловать», — подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, что ранее юристы подавали заявление о пересмотре своего гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но две инстанции им отказали. 

Читайте по теме
Суд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в пересмотре их дела

Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой наложили арест. Обоим запретили выезжать из страны. 

Суд по выставлению на торги имущества Таалайгуль Токтакуновой приостановлен. Как сообщил 24.kg представитель интересов бывшего президента Нурбек Сыдыков, отказываться от материальных претензий Алмазбек Атамбаев не намерен.
Ссылка:
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат Омурбека Текебаева отстояла в суде свою лицензию
Бишкекский горсуд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в пересмотре их дела
Госадвокат Омурбека Текебаева может остаться без лицензии
Что скажет генпрокурор? Адвокаты Текебаева написали жалобу Откурбеку Джамшитову
Адвокаты Текебаева обжаловали отказ суда о пересмотре их дела
Суд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в пересмотре их дела
Адвокат Омурбека Текебаева оспаривает арест, наложенный на ее зарплату
Выставлять имущество адвоката Омурбека Текебаева на торги пока не будут
С адвокатов Текебаева взыскали 21 тысячу сомов в счет иска экс-президента
У адвоката Омурбека Текебаева пока не получается отстоять свое имущество в судах
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Кыргызов в&nbsp;Китае отправляют в&nbsp;лагеря перевоспитания. Президента просят помочь Кыргызов в Китае отправляют в лагеря перевоспитания. Президента просят помочь
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней