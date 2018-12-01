Суд отказал в пересмотре иска по делу адвокатов Омурбека Текебаева

Октябрьский районный суд Бишкека отказал адвокатам лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу в удовлетворении их заявления об отмене судебных решений по гражданскому иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом Таалайгуль Токтакунова рассказала 24.kg.

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По ее словам, решение, которое приняла судья Аида Жогоштиева, неправомерно и идет вразрез с постановлением Конституционной палаты, в котором говорится, что Генпрокуратура без письменного согласия главы государства не может подавать иски о защите его репутации и назначать сумму ущерба.

«Поэтому я и говорю о незаконности решения по нашему заявлению. В связи со вступлением в силу вердикта Конституционной палаты решение по иску, поданному Генпрокуратурой против нас, должно быть отменено. Мы будем обжаловать», — подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, что ранее юристы подавали заявление о пересмотре своего гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но две инстанции им отказали.

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Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой наложили арест. Обоим запретили выезжать из страны.

Суд по выставлению на торги имущества Таалайгуль Токтакуновой приостановлен. Как сообщил 24.kg представитель интересов бывшего президента Нурбек Сыдыков, отказываться от материальных претензий Алмазбек Атамбаев не намерен.