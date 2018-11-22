Девушку-подростка продали в рабство через Facebook

16-летнюю девушку из Южного Судана продали в жены с помощью Facebook. Это вызвало опасение у экспертов, что сайт стал «новейшим рабовладельческим рынком», пишет News Vice.

По ее данным, предприниматель из Южного Судана «приобрел» невесту через аукцион на Facebook. На покупку девушки претендовали еще четыре мужчины.

По результатам сделки отец невесты получил за дочь три автомобиля, $10 тысяч и 530 коров.

Местные СМИ назвали пострадавшую Ньялон Нгонг Дэн Джаланг — «самой дорогой невестой в Африке».

Брак с детьми в Южном Судане запрещен законом, но такие случаи широко распространены в стране.

Представители Facebook заявили, что узнали о произошедшем спустя три дня после того, как девушку насильно отдали замуж.

Это варварское использование технологий напоминает рабовладельческие рынки. То, что девушку могут продать в крупнейшей в мире социальной сети, — это за гранью нормального. Джордж Отим, представитель международной организации Plan International, занимающейся защитой прав детей

Активисты обеспокоены несвоевременным ответом соцсети: «Мы считаем, что Facebook должен иметь более эффективные алгоритмы для выявления таких постов».

Представители компании не ответили на вопрос о том, какие меры предпримут, чтобы подобные инциденты не повторились.