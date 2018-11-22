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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (215)

Авария на ТЭЦ. Бывший директор теплоцентрали не узнал свидетеля

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных следователями ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров, в том числе экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Свидетельские показания дает эксперт отдела по ТЭК аппарата правительства Надежда Давлеталиева. Она заявила, что о готовности ТЭЦ к отопительному сезону докладывал на заседании штаба Айбек Калиев и бывший директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан. Однако последний заявил, что впервые видит свидетеля и на заседаниях штаба по подготовке к ОЗП его не было.

«Либо свидетель путается в показаниях, либо следователь вписал мою фамилию. Я ее впервые вижу, как и она меня», — заявил обвиняемый.

Надежда Давлеталиева призналась, что выступает в суде впервые и может что-то спутать или забыть.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев — и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
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