19:11
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Общество

Штормовое предупреждение: ожидаются морозы до −15 градусов

В Кыргызстане 13-14 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в Чуйской, Таласской долинах ночью до −11 градусов, днем −5...0, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −5 градусов, днем до +5 градусов, в предгорных районах ночью до −7, днем до +2 градусов. В Иссык-Кульской котловине ночью до −9, днем −5...0. По востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ночью до −15 градусов, днем до −1.

В горных районах ночью −17...−12 градусов, днем до −4, в высокогорных районах ночью до −25, днем −15...−10 градусов.

На большей части территории временами снег, в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный 5-10 метров в секунду, в Иссык-Кульской и Нарынской областях с порывами до 17-22 метров в секунду.

На горных участках дорог снежные заносы. На дорогах снежный накат и гололедица.

«Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линии электропередачи», — сообщили в пресс-службе.
Ссылка:
просмотров: 1166
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 ноября: снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь, переходящий в снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 ноября: местами дождь со снегом
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 ноября: ночью заморозки
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 ноября: дождь со снегом
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: переменная облачность
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 ноября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 ноября: осадков не ожидается
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 ноября: ночью похолодает
Популярные новости
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;11&nbsp;ноября: дождь, переходящий в&nbsp;снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь, переходящий в снег
Бизнес
Роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Швейцарии Роуминг от MegaCom в Швейцарии
&laquo;Пласформ&raquo; комментирует слова министра экономики КР&nbsp;Олега Панкратова «Пласформ» комментирует слова министра экономики КР Олега Панкратова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Вторая жизнь с&nbsp;MR-LINAC Вторая жизнь с MR-LINAC