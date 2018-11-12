Штормовое предупреждение: ожидаются морозы до −15 градусов

В Кыргызстане 13-14 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в Чуйской, Таласской долинах ночью до −11 градусов, днем −5...0, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −5 градусов, днем до +5 градусов, в предгорных районах ночью до −7, днем до +2 градусов. В Иссык-Кульской котловине ночью до −9, днем −5...0. По востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ночью до −15 градусов, днем до −1.

В горных районах ночью −17...−12 градусов, днем до −4, в высокогорных районах ночью до −25, днем −15...−10 градусов.

На большей части территории временами снег, в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный 5-10 метров в секунду, в Иссык-Кульской и Нарынской областях с порывами до 17-22 метров в секунду.

На горных участках дорог снежные заносы. На дорогах снежный накат и гололедица.

«Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линии электропередачи», — сообщили в пресс-службе.