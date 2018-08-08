Необычное увлечение кота сделало его звездой соцсетей

Американка Лидия Кутре опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографии кота с очень необычным «хобби». Пристрастия животного удивили пользователей соцсетей, превратив домашнего питомца в звезду, сообщил портал RG Digital.
«Кошка моих родителей почему-то очень любит персики, и это восхитительно! Родители регулярно присылают в наш семейный чат фотографии, на которых кот отдыхает рядом с персиками», — написала Лидия.«Его зовут Оззи. Он не ест персики, он просто охраняет их и обнимается с ними», — добавила женщина.
Ее пост набрал более 181 тысячи лайков и почти 68 тысяч репостов. Пользователи соцсети признались, что их умиляет необычное увлечение кота. Они предположили, что животное охраняет пушистые персики, как своих котят.