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Необычное увлечение кота сделало его звездой соцсетей

Фото Twitter. Кот Оззи и его любимые персики

Американка Лидия Кутре опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографии кота с очень необычным «хобби». Пристрастия животного удивили пользователей соцсетей, превратив домашнего питомца в звезду, сообщил портал RG Digital.

«Кошка моих родителей почему-то очень любит персики, и это восхитительно! Родители регулярно присылают в наш семейный чат фотографии, на которых кот отдыхает рядом с персиками», — написала Лидия.

«Его зовут Оззи. Он не ест персики, он просто охраняет их и обнимается с ними», — добавила женщина.

Ее пост набрал более 181 тысячи лайков и почти 68 тысяч репостов. Пользователи соцсети признались, что их умиляет необычное увлечение кота. Они предположили, что животное охраняет пушистые персики, как своих котят.
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