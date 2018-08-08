Необычное увлечение кота сделало его звездой соцсетей

Американка Лидия Кутре опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографии кота с очень необычным «хобби». Пристрастия животного удивили пользователей соцсетей, превратив домашнего питомца в звезду, сообщил портал RG Digital.

«Кошка моих родителей почему-то очень любит персики, и это восхитительно! Родители регулярно присылают в наш семейный чат фотографии, на которых кот отдыхает рядом с персиками», — написала Лидия.

My parents’ cat inexplicably LOVES peaches, and it’s the most delightful thing. They send regular picture updates to the family group chat of this cat just chilling with the peaches. It’s the most important notification I get to my phone. pic.twitter.com/mPEQaRF8Mv — Lydia Coutré (@LydiaCoutre) 1 августа 2018 г.

«Его зовут Оззи. Он не ест персики, он просто охраняет их и обнимается с ними», — добавила женщина.

Ее пост набрал более 181 тысячи лайков и почти 68 тысяч репостов. Пользователи соцсети признались, что их умиляет необычное увлечение кота. Они предположили, что животное охраняет пушистые персики, как своих котят.