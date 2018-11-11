Будьте чистыми. Стилист «Модного приговора» Армен Торосян о трендах

Известный стилист, участник программы «Модный приговор» Армен Торосян рассказал, что значит быть модным, и посоветовал бишкекским поклонникам и поклонницам фешен-индустрии выдерживать стиль и не гнаться за брендами.

Фото из личного архива Армена Торосяна. Армен Торосян делает вечернюю прическу

Армен уже 11-й раз приезжает в Бишкек. Он отмечает положительные сдвиги в столице Кыргызстана. Особенно стилисту понравилось, что представители поколения next в Бишкеке не боятся экспериментировать и смело выкрашивают волосы в павлиньи цвета.

— Изменился ли стиль наших модниц? В какую сторону?

Фото из личного архива Армена Торосяна. Армен Торосян в Бишкеке

— Да. Люди стали как-то ближе к моде. Пытаются новые веяния внедрить в салонах. Хотя еще не так давно говорили, что это невозможно. Половина города ходит с цветными волосами, это о чем-то свидетельствует.

— О чем именно?

— Люди не боятся что-то менять. Отходят от стереотипа, и это здорово. Знаете, есть такая избитая фраза «следовать моде смешно, а не следовать — глупо». Но это не значит, что все поголовно должны выряжаться в типовые бренды. Нужно поймать свой внутренний вектор, ответить себе на вопрос, кто ты, и тогда появится чувство стиля.

Фото из личного архива Армена Торосяна. Армен Торосян проводит мастер-класс на Кубке Азии-2018

— То есть у бишкекских модниц этого нет? А в чем же тогда их отличительная особенность?

— Я не могу сказать, чем отличаются модницы Бишкека от своих, скажем так, коллег из Алматы или Москвы. Понимаете, есть модники, но они были бы таковыми в году эдак 2004-м.

Я хочу сказать, что не надо слепо гоняться за брендами и набивать свой шкаф аксессуарами и топовыми вещами. Будьте опрятны, ухоженны, с элегантным маникюром, и вы всегда останетесь в тренде. Армен Торосян

— Все-таки давайте поговорим о гардеробе. Чего в нем не должно быть у женщины бальзаковского возраста? Назовите, к примеру, пять основных цветов, которые под запретом.

— Женщине, которая перешагнула сорокалетний рубеж, следует избавиться от мини и декольте. Конечно, не стоит напяливать ярко-розовые стрейчи и кофточки с бахромой, если вам хорошо за пятьдесят. Это просто смешно выглядит. Естественно, надо учитывать и параметры фигуры, грамотно подбирать принты. Лучше, как говорится, «недо-», чем «пере-».

Не надо молодиться, если не хотите, чтобы те, кто вас увидел, скончались от хохота. Армен Торосян

— Как не переборщить с украшениями, чтобы не блистать, как новогодняя елка?

— Вообще, я за бижутерию. Лучше надеть искусно изготовленную бижутерию, украшенную стразами от Сваровски, чем нацепить имитацию бриллиантов. Это дешево. Нужно помнить, что бриллианты созданы для того, что носить их вечером.

Фото из личного архива Армена Торосяна. Армен Торосян показывает технику прически

Камень оживает именно в это время суток и начинает играть, переливаться. Но средства на хорошие ювелирные изделия, тем более эксклюзивные, есть далеко не у всех. Поэтому я рекомендую носить бижутерию. Но не надо цеплять на себя все, что найдете в шкатулке. Вы же не на карнавале.

Когда я вижу даму, переливающуюся, как витрина ювелирной лавки, сразу всплывают ассоциации с дикими прическами. Армен Торосян

К примеру, вы умеете отлично делать из волос бантики, волны, жгуты и косы. Налепите все это на одной голове. И что получим в итоге? Полный сумбур, демонстрирующий безвкусицу мастера.

— А сочетание сумки и туфель по-прежнему актуально? Я к тому, чему стоит уделить при формировании гардероба особое внимание, чтобы выглядеть стильно и неаляповато.

— Сочетание туфель и сумки было обязательным всегда. Но надо посмотреть на принт. То есть, если у вас леопардовые туфли, это круто, но если вы к ним еще нацепите леопардовую сумку, получится колхоз. А когда я вижу женщину в леопардовом платье, в такой же раскраске колготках плюс с таким же принтом она нежно прижимает к себе клатч, а на ногах красуется и обувь под леопард, у меня начинается истерика.

Нет, я не спорю, можно надеть леопардовое платье, если это Cavalli, но если это грубая подделка, сшитая ловкорукими китайцами или турками, лучше не надо. Не позорьтесь. Армен Торосян

Я за простоту. Особенно если вы не понимаете, лучше не экспериментировать. Не стоит усердствовать и подбирать наряды, украшенные стразами или сложным рисунком. В итоге рискуете произвести обратный эффект на окружающих. Над вами посмеются.

— Что сейчас в тренде? И обязательно ли следовать моде, чтобы быть стильным?

— Я бы не советовал следовать моде в том виде, в каком вы привыкли. А то некоторые начинают покупать все подряд, что выброшено на прилавки. Если вам что-то не идет, не берите. Есть много вещей, которые мне нравятся, но я не покупаю их, потому что понимаю: надену — буду как клоун. Следите за модой, но не надо копировать все, что на подиуме.

Важно помнить, что сейчас идет перерождение моды. Ныне мы наблюдаем так называемую стадию подвешенного состояния, когда в моде все. Поэтому если я вам сейчас обозначу какой-либо конкретный тренд, то навру.

— Ну а как уместно одеваться в поездках по Европе, к примеру?

— Просто. Посмотрите, как ходят в Париже, Лондоне, Берлине, Праге. Вы где-нибудь видели даму, подметающую авеню полами шубы из шиншиллы или норки? Нет. Это дурной вкус. Главное правило – быть ухоженным и опрятным. Маникюр, педикюр — это святое для женщины. Чистые волосы – вообще вне обсуждений.

Представьте себе даму, нарядившуюся в брендовые шмотки, но при этом с сальными патлами и обгрызенными ногтями. По-моему, это просто жуткое зрелище. Еще и пахнет соответствующе. Армен Торосян.

Словом, оставайтесь всегда чистыми, аккуратными, и вы будете в тренде. Когда вы умрете, не станут говорить, что вы были модной, скажут, что вы были стильной.