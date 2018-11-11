Будьте чистыми. Стилист «Модного приговора» Армен Торосян о трендах

Известный стилист, участник программы «Модный приговор» Армен Торосян рассказал, что значит быть модным, и посоветовал бишкекским поклонникам и поклонницам фешен-индустрии выдерживать стиль и не гнаться за брендами.
Армен уже 11-й раз приезжает в Бишкек. Он отмечает положительные сдвиги в столице Кыргызстана. Особенно стилисту понравилось, что представители поколения next в Бишкеке не боятся экспериментировать и смело выкрашивают волосы в павлиньи цвета.
— Изменился ли стиль наших модниц? В какую сторону?
— Да. Люди стали как-то ближе к моде. Пытаются новые веяния внедрить в салонах. Хотя еще не так давно говорили, что это невозможно. Половина города ходит с цветными волосами, это о чем-то свидетельствует.
— О чем именно?
— Люди не боятся что-то менять. Отходят от стереотипа, и это здорово. Знаете, есть такая избитая фраза «следовать моде смешно, а не следовать — глупо». Но это не значит, что все поголовно должны выряжаться в типовые бренды. Нужно поймать свой внутренний вектор, ответить себе на вопрос, кто ты, и тогда появится чувство стиля.
— То есть у бишкекских модниц этого нет? А в чем же тогда их отличительная особенность?
— Я не могу сказать, чем отличаются модницы Бишкека от своих, скажем так, коллег из Алматы или Москвы. Понимаете, есть модники, но они были бы таковыми в году эдак 2004-м.
Я хочу сказать, что не надо слепо гоняться за брендами и набивать свой шкаф аксессуарами и топовыми вещами. Будьте опрятны, ухоженны, с элегантным маникюром, и вы всегда останетесь в тренде.Армен Торосян
— Все-таки давайте поговорим о гардеробе. Чего в нем не должно быть у женщины бальзаковского возраста? Назовите, к примеру, пять основных цветов, которые под запретом.
— Женщине, которая перешагнула сорокалетний рубеж, следует избавиться от мини и декольте. Конечно, не стоит напяливать ярко-розовые стрейчи и кофточки с бахромой, если вам хорошо за пятьдесят. Это просто смешно выглядит. Естественно, надо учитывать и параметры фигуры, грамотно подбирать принты. Лучше, как говорится, «недо-», чем «пере-».
Не надо молодиться, если не хотите, чтобы те, кто вас увидел, скончались от хохота.Армен Торосян
— Как не переборщить с украшениями, чтобы не блистать, как новогодняя елка?
— Вообще, я за бижутерию. Лучше надеть искусно изготовленную бижутерию, украшенную стразами от Сваровски, чем нацепить имитацию бриллиантов. Это дешево. Нужно помнить, что бриллианты созданы для того, что носить их вечером.
Камень оживает именно в это время суток и начинает играть, переливаться. Но средства на хорошие ювелирные изделия, тем более эксклюзивные, есть далеко не у всех. Поэтому я рекомендую носить бижутерию. Но не надо цеплять на себя все, что найдете в шкатулке. Вы же не на карнавале.
Когда я вижу даму, переливающуюся, как витрина ювелирной лавки, сразу всплывают ассоциации с дикими прическами.Армен Торосян
К примеру, вы умеете отлично делать из волос бантики, волны, жгуты и косы. Налепите все это на одной голове. И что получим в итоге? Полный сумбур, демонстрирующий безвкусицу мастера.
— А сочетание сумки и туфель по-прежнему актуально? Я к тому, чему стоит уделить при формировании гардероба особое внимание, чтобы выглядеть стильно и неаляповато.
— Сочетание туфель и сумки было обязательным всегда. Но надо посмотреть на принт. То есть, если у вас леопардовые туфли, это круто, но если вы к ним еще нацепите леопардовую сумку, получится колхоз. А когда я вижу женщину в леопардовом платье, в такой же раскраске колготках плюс с таким же принтом она нежно прижимает к себе клатч, а на ногах красуется и обувь под леопард, у меня начинается истерика.
Нет, я не спорю, можно надеть леопардовое платье, если это Cavalli, но если это грубая подделка, сшитая ловкорукими китайцами или турками, лучше не надо. Не позорьтесь.Армен Торосян
Я за простоту. Особенно если вы не понимаете, лучше не экспериментировать. Не стоит усердствовать и подбирать наряды, украшенные стразами или сложным рисунком. В итоге рискуете произвести обратный эффект на окружающих. Над вами посмеются.
— Что сейчас в тренде? И обязательно ли следовать моде, чтобы быть стильным?
— Я бы не советовал следовать моде в том виде, в каком вы привыкли. А то некоторые начинают покупать все подряд, что выброшено на прилавки. Если вам что-то не идет, не берите. Есть много вещей, которые мне нравятся, но я не покупаю их, потому что понимаю: надену — буду как клоун. Следите за модой, но не надо копировать все, что на подиуме.
Важно помнить, что сейчас идет перерождение моды. Ныне мы наблюдаем так называемую стадию подвешенного состояния, когда в моде все. Поэтому если я вам сейчас обозначу какой-либо конкретный тренд, то навру.
— Ну а как уместно одеваться в поездках по Европе, к примеру?
— Просто. Посмотрите, как ходят в Париже, Лондоне, Берлине, Праге. Вы где-нибудь видели даму, подметающую авеню полами шубы из шиншиллы или норки? Нет. Это дурной вкус. Главное правило – быть ухоженным и опрятным. Маникюр, педикюр — это святое для женщины. Чистые волосы – вообще вне обсуждений.
Представьте себе даму, нарядившуюся в брендовые шмотки, но при этом с сальными патлами и обгрызенными ногтями. По-моему, это просто жуткое зрелище. Еще и пахнет соответствующе.Армен Торосян.
Словом, оставайтесь всегда чистыми, аккуратными, и вы будете в тренде. Когда вы умрете, не станут говорить, что вы были модной, скажут, что вы были стильной.