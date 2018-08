Кыргызстандык спортчулар кикбоксинг боюнча эл аралык мелдеште жеңишке жетишти. Бул тууралуу аталган спорттун түрү боюнча федерациядан билдиришти.

Маалыматка караганда, 12-августта Өзбекстанда Best of the Best Children’s Central Asia Championships мелдеши өттө. Ага кыргызстандык 7 спортчу катышты.