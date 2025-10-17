21:54
Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты

17-октябрдан тарта 153-маршруту түнкү каттамдарды аткара баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, түнкү автобустар 12:00, 3:00 жана 5:00дө жөнөйт. Бул маршрут каттамы, башкача айтканда, белгиленген аялдамалар менен барат жана белгиленбеген жерлерде жүргүнчүлөрдү түшүрүү же отургузуу жол эрежесин бузуу болуп эсептелет.

№ 153 муниципалдык каттам 12-кичи район менен «Манас» аэропортун байланыштырат.

Жол кире:

  • Накталай акча үчүн 140 сом,
  • Карта менен төлөө үчүн 122 сом.

Буга чейин шаар бийлиги түнкү авиакаттамдардын ачылышы аэропорттун жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу жана эрте жана кечки каттамдарда жүргүнчүлөргө ыңгайлуулук түзүү максатында экенин билдирген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347595/
