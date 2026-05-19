08:55
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Кыргызча

Бишкекте көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты өтөт

23-26-май күндөрү Бишкек шаарындагы «Жаштык» аренасында көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди.

Маалыматка ылайык, мелдеш 21-жолу юниорлор арасында жана 17-жолу сениорлор арасында уюштурулуп, ага Азиянын бир катар өлкөлөрүнөн мыкты спортсмендер катышат.

Чемпионатка 19 өлкөдөн 200гө жакын гимнаст катышат. Алардын катарында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Япония, Түштүк Корея, Таиланд, Монголия, Малайзия, Сингапур, Филиппин, Лаос, Тажикстан жана башка мамлекеттер бар.

Эскерте кетсек, бул мелдештин өзгөчөлүгү Азия оюндарына жана дүйнө чемпионатына жолдомо берүүчү тандоо этабы болуп эсептелет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374325/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Конор Макгрегор октагонго кайтып келет: Макс Холлоуэй менен беттешет
Дүйнө чемпионаты — 2026: АКШда кыргыз күйөрмандары үчүн иш-чаралар уюштурулат
Дүйнө чемпионаты −2026: Командалардын курамы качан белгилүү болот?
Ысык-Көлдө алгачкы жолу парус спорту боюнча Борбор Азия чемпионаты өтөт
«Реалдын» президенти Флорентино Перес чукул кайрылуу жасады. Эмнелерди айтты?
Криштиану Роналдунун уулу карьерасын Европада улантышы мүмкүн
«Барселона» «Реалды» жеңип, Испания чемпиону болду
Дүйнө чемпионаты — 2026: ФИФА үч ачылыш аземин өткөрөт
Дүйнө чемпионаты — 2026: Лионель Месси башкы фавориттерин атады
Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеш жыйынтыкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
Өлкөдө &laquo;Акыркы коңгуроо&raquo; 29-майда кагылат, 2-июндан тарта экзамендер башталат Өлкөдө «Акыркы коңгуроо» 29-майда кагылат, 2-июндан тарта экзамендер башталат
&laquo;Евровидение-2026&raquo; сынагынын бардык финалисттери белгилүү болду «Евровидение-2026» сынагынын бардык финалисттери белгилүү болду
19-май, шейшемби
08:40
Жалал-Абад облусунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды Жалал-Абад облусунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө...
08:31
Бишкектин айрым көчөлөрүндө чектөөлөр кирет
08:00
Бүгүн Бишкекте Тажикстандын сүрөт өнөрү көрсөтүлөт
07:45
Бишкекте көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты өтөт
01:01
Кыргызстанда Курман айт майрамы 27-майда белгиленет
18-май, дүйшөмбү
17:25
19-майга карата аба ырайы
16:05
Садыр Жапаров Бакуда өтүп жаткан Бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумуна катышууда
15:29
Кыргызстанда бийик тоолуу аймакта жашаган 29 миңге чукул бала жөлөк пул алат
15:19
Саламаттык сактоо министрлиги: «Кыргызстанга Эбола вирусу кирүү коркунучу төмөн»
14:59
Кыргызстандын маданият министринин жаңы орун басары дайындалды