Бишкектеги Эркиндик бульварынын бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат

Бишкектеги Эркиндик бульварынын 1а дарегиндеги жана Түгөлбай-Ата көчөсүнүн бир бөлүгүндөгү жер астындагы жылытуу түтүгүн оңдоо иштерине байланыштуу поезд каттамдары 2025-жылдын 11-ноябрынан 15-ноябрына чейин убактылуу токтотулат. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы билдирди.
Ишкана — бул чаралар жылуулук түтүктөрүн жаңыртуу жана техникалык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн көрүлүп жатканын белгилейт.
«Кыргыз темир жолу» ишканасы тургундардан шаар боюнча каттамдарын алдын ала пландаштырууну жана бул күндөрү бул аймактар аркылуу унаа айдабай турууну суранат жана убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт.