12:48
Бишкектеги Эркиндик бульварынын бир бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат

Бишкектеги Эркиндик бульварынын 1а дарегиндеги жана Түгөлбай-Ата көчөсүнүн бир бөлүгүндөгү жер астындагы жылытуу түтүгүн оңдоо иштерине байланыштуу поезд каттамдары 2025-жылдын 11-ноябрынан 15-ноябрына чейин убактылуу токтотулат. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасы билдирди.

Ишкана — бул чаралар жылуулук түтүктөрүн жаңыртуу жана техникалык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн көрүлүп жатканын белгилейт.

«Кыргыз темир жолу» ишканасы тургундардан шаар боюнча каттамдарын алдын ала пландаштырууну жана бул күндөрү бул аймактар ​​аркылуу унаа айдабай турууну суранат жана убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт.
