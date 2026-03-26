Бишкектеги легендарлуу «Ак-Суу» павильону оңдоп-түзөөдөн кийин ачылууга даяр

Бишкектин борборунда жайгашкан легендарлуу «Ак-Суу» павильонун оңдоо иштери аяктап калды. Павильонду оңдоп-түзөө жана жаңыртуу иштерин жүргүзүп жаткан жумушчулардын айтымында, ушул аптада кайра ачылышы күтүлүп жатат.
Белгиленгендей, реконструкция имараттын тарыхый көрүнүшүн сактап калган. Көптөн бери начар абалда турган барельефтер жана архитектуралык оймо-чиймелер сыяктуу декоративдик элементтер калыбына келтирилген.
«Ак-Суу» павильону 1970-жылдары курулган жана таанымал эстеликке айланган. Ондогон жылдар бою павильон Москванын тургундары арасында балмуздак жана минералдык суу менен байланышта болуп, эс алуу жана чогулуштар үчүн популярдуу жай катары кызмат кылган.
Оңдоп-түзөөнүн максаты архитектуралык мурасты сактоо жана имаратты баштапкы максатына кайтаруу болгон. Кайра ачылгандан кийин, павильон кайрадан жергиликтүү тургундар жана туристтер үчүн популярдуу жайга айланышы мүмкүн.