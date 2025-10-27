15:56
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт

Орто басымдагы газ түтүктөрүндөгү иштерге байланыштуу борбор калаанын айрым аймактарында жаратылыш газын берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу «Бишкекгаз» ишканасынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бул иштер ишенимдүү жана коопсуз газ менен камсыздоону камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө.

Төмөнкү көчөлөр менен чектешкен аймактарда жаратылыш газын берүү убактылуу токтотулат:

  • Анкара, Исакеев, Чокан Валиханов жана Нурбашев көчөлөрү — 28-октябрдан 29-октябрга чейин;
  • ЧЧК, Профессор Зима, Кудрук, Журналная, Урицкого жана Жамбул көчөсү — 29-октябрдан 31-октябрга чейин;
  • Чыңгыз Айтматов проспектиси, Лев Толстой, Матыев, Бакаев жана Гагарин көчөлөрү — 29-октябрдан 31-октябрга чейин.

«Бишкекгаз» ишканасы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана кардарлардан жаратылыш газы өчүрүлгөн учурда альтернативдүү энергия булактарына өтүүнү суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348673/
Кароо: 80
Басууга
Теги
Бүгүндөн тарта Бишкектин бир бөлүгүндө үч күн газ болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде үч күн газ болбойт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
27-октябрь, дүйшөмбү
15:06
Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт
14:52
Бишкектин кайсы жеринде трамвай линияларын ачуу пландалып жатат?
14:30
Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
13:04
Минкаб 2026-жылга минималдуу эмгек акынын өлчөмүн 3280 сом деп белгиледи
12:52
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат