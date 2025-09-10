Бүгүндөн тарта Бишкектин бир бөлүгүндө үч күн газ болбойт

10-12-сентябрь күндөрү Бишкектин бир бөлүгүндө газ болбойт. Бул тууралуу «Бишкекгаз» газ кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, орто басымдагы газ өткөргүчүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 10-12-сентябрь күндөрү төмөнкү көчөлөр менен чектелген райондо жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт:
Айни көчөсү, Муромский көчөсү, Кривоносов көчөсү, Осмонов көчөсү, № 40 орто мектеби.
«Бишкекгаз» газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерге жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын алтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт.