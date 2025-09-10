12:19
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Кыргызча

Бүгүндөн тарта Бишкектин бир бөлүгүндө үч күн газ болбойт

10-12-сентябрь күндөрү Бишкектин бир бөлүгүндө газ болбойт. Бул тууралуу «Бишкекгаз» газ кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, орто басымдагы газ өткөргүчүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 10-12-сентябрь күндөрү төмөнкү көчөлөр менен чектелген райондо жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт:

Айни көчөсү, Муромский көчөсү, Кривоносов көчөсү, Осмонов көчөсү, № 40 орто мектеби.

«Бишкекгаз» газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерге жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын алтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342942/
Кароо: 40
Басууга
Теги
С 26 по 27 августа будет приостановлена подача природного газа в селе Ленинском
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде үч күн газ болбойт
Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа
В ГУМе произошла утечка газа, здание оцепили
Трансбалканский коридор. Украина впервые получила газ из Азербайджана
Продолжается газификация ряда населенных пунктов в Бишкеке
В центре Бишкека на пять дней отключат газ
Бүгүндөн тарта Кыргызстанда карызы барлардын газы өчүрүлөт
В Кыргызстане 20 июня отключат газ должникам
Евросоюз отказался от введения санкций на российский сжиженный природный газ
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
10-сентябрь, шаршемби
12:13
Пайдалуу кеңеш: Күзүндө иммунитетти бекемдөөнүн жөнөкөй жолдору Пайдалуу кеңеш: Күзүндө иммунитетти бекемдөөнүн жөнөкөй...
12:11
Бүгүндөн тарта Бишкектин бир бөлүгүндө үч күн газ болбойт
11:43
ЖК депутаты Ош онкологиялык ооруканасынын шартын жакшыртууга чакырды
11:24
Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган жарандардын саны сегиз эсеге кыскарды
11:13
Дастан Бекешев «Тынчтык жөнүндө» мыйзам иштебей жатканына нааразы болду