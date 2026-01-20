11:16
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргыз тасмалары Дакка эл аралык кинофестивалында байгелүү орундарды ээледи

Кыргызстандык режиссерлордун тасмалары 24-Дакка эл аралык кинофестивалында (Бангладеш) байгелүү орундарды ээледи. Бул тууралуу кинофорумдун веб-сайтында жарыяланды.

Азиялык сынакта Эрке Жумакматова менен Эмил Атагелдиевдин «Курак» тасмасы «Мыкты тасма» деп табылды. «Мыкты сценарий» сыйлыгы Дастан Мадалбеков менен Айзада Бекбалаеванын «От» тасмасына ыйгарылды.

kyrgyzcinema.com
Фото kyrgyzcinema.com. "Курак" тасмасы эң мыкты тасма деп табылды.

Аял режиссёрлор бөлүмүндө Айзада Амангелди тарткан «Жетинчи ай» тасмасы эң мыкты режиссёрлук наамына ээ болду.

Айзада Бекбалаеванын «Күйөө» долбоору «Батыш менен Чыгыштын жолугушуусу» сценарий жазуу боюнча семинарда экинчи орунду ээледи.

Белгилей кетсек, Дакка эл аралык кинофестивалы Бангладештеги эң ириси. 1992-жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан бул фестивал дүйнө жүзүндөгү кино сүйүүчүлөрдү өзүнө тартат. Анда ар кандай багыттагы жана жанрдагы тасмалардын көрсөтүлүшү, ошондой эле белгилүү режиссёрлор менен актерлордун катышуусундагы мастер-класстар жана талкуулар өткөрүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358516/
Кароо: 49
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкекте «Кыял» аттуу кыргыз драмасы көрсөтүлөт
«Кыргызфильмдин» тасмаларын уруксатсыз пайдаланууга тыюу салынат
Бүгүн Бишкекте XII «Ак илбирс-2025» улуттук кино сыйлыгын тапшыруу аземи өтөт
Бишкекте «Агент Келин» аттуу кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыкты
«Алтын глобус −2025» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды
Бүгүн Бишкекте «Карыз» аттуу кыргыз комедиясы көрсөтүлөт
Бүгүн Бишкекте Индия киносунун күндөрү башталат. Программасы
Кыргызстанда Индия киносунун күндөрү өтөт
«Курак» тасмасы эл аралык кинофестивалга катышат
Бишкекте «Акыркы дем» кыргыз драмасы көрсөтүүгө чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады
Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83&nbsp;жылдыгын Бишкекте белгилешет Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгын Бишкекте белгилешет
Бишкекте эт&nbsp;жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат Бишкекте эт жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат
20-январь, шейшемби
11:11
Ош шаарынын борбордук стадионунун бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды Ош шаарынын борбордук стадионунун бир бөлүгү мамлекетке...
11:03
Кыргыз тасмалары Дакка эл аралык кинофестивалында байгелүү орундарды ээледи
10:17
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
10:03
Өзбекстандан келген дээрлик 27 тонна пияз Кыргызстанга киргизилген жок
09:48
Бишкекте техникалык тейлөө борборунан чыккан өрт толук өчүрүлдү