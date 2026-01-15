Бүгүн Бишкекте «Кыял» аттуу кыргыз драмасы көрсөтүлөт

Бүгүн, 15-январда режиссер Бакыт Осмонкановдун «Кыял» аттуу кыргыз драмасы көрсөтүүгө чыгат.
Драмада аялынын өлүмүнөн кийин Болот бир кезде ракты жеңген кызы Кыялды чоңойтот. Бирок оору кайрадан башталат, убакыт өтүп баратат. Кызынын жашыруун каалоо күндөлүгүн билгенден кийин, Болот кичинекей кызды ооруканадан алып чыгып, анын бардык кыялын орундатууну чечет. Кыялдын эң жакын досу Жоки алардын сапарына кошулат.
Режиссер: Бакыт Осмонканов.
Жанр: драма.
Тили: кыргыз (орусча субтитрлер).
Актёрлор: Өмүрбек Израилов, Жеңиш Майрамбек уулу, Айлин Таалайбекова.