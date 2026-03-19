Бүгүн «Өрдөккө аңчылык» спектаклинин премьерасы болот

19 жана 20-март күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театрында «Өрдөккө аңчылык» спектаклинин премьерасы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Пьесанын автору — А. Вампилов.

Режиссер-коюучу — Кристина Фойкина.

«Өрдөккө аңчылык» — бир жолу мүдүрүлгөн адам тууралуу мистикалык драма.

Ал ошол атылган ок менен кошо жашап келет.

Бул — Виктор Зиловдун тарыхы. Сууга эмес, өзүнүн ички боштугуна чөгүп бара жаткан адамдын тагдыры. Бет каптар жашырган дүйнөдө, жаан бөлмөнүн ичине чейин жааган жерде, өткөн чак кетпейт — ал байкап турат.

Бул спектакль — үй-бүлөнүн морттугу, тирүү болуудан коркуу жана бир гана ката түбөлүккө айланып кетиши мүмкүн экендигин чагылдырат.

Жашоо — аңчылык сыяктуу: бир жолу жаңылсаң, түбөлүктү кайра карап чыгууга туура келет.

Жанры — мистикалык драма.

Узактыгы: 1 саат 40 мүнөт. Антрактсыз.

Коюучу топ:

Режиссер-коюучу — Кристина Фойкина;

Коюучу-сүрөтчү — Кристина Фойкина;

Экинчи сүрөтчү — Аркадий Седракян;

Костюмдар боюнча сүрөтчү — Ангелина Гайер;

Пластика боюнча режиссер — Максим Лисовский;

Жарык боюнча сүрөтчү — Владимир Карчин;

Видеограф — Анастасия Кобякова;

Атайын эффекттер боюнча сүрөтчү — Анна Степанова;

Видео проекция оператору — Антон Селов;

Режиссердун жардамчысы — Эвелина Пурикова.
Кыргыз актерлору Петрозаводскидеги «Театрдын күзү» фестивалына катышат
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры Москвада беш спектакль көрсөтөт
Орус драма театрынын имаратын ижарага алгандар мамлекетке 18 миллион сом карыз
Эң көп окулган жаңылыктар
Орозо &minus;2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы Орозо −2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
17-мартта күтүлгөн аба ырайы 17-мартта күтүлгөн аба ырайы
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн
19-март, бейшемби
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт...
08:00
Бүгүн «Өрдөккө аңчылык» спектаклинин премьерасы болот
07:45
Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын бардык жуптары аныкталды
18-март, шаршемби
21:41
19-мартка карата аба ырайы
21:16
Бакыт Төрөбаев президенттин атайын өкүлү болуп дайындалды
21:07
Нооруз −2026: Нарын шаарынын борбордук көчөсү 21-мартта жабылат
21:00
Ош шаарында төрт эм жарыкка келди
20:55
Жогорку Кеңештин 4 комитетине жаңы төрагалар жана орун басарлары шайланды. Тизме